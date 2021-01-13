У Чумацькому Шляху знайшли «суперземлю», якій близько 10 мільярдів років

Астрономи з Каліфорнійського університету виявили у нашій галактиці Чумацький Шлях планету TOI-561b.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

Планета на 50% більша та має утричі більшу масу порівняно із Землею. Вона обертається навколо своєї зірки за менш ніж 12 годин за один раз.

Середня температура на TOI-561b становить 1 726 градусів Цельсія, що в свою чергу унеможливлює будь-яке життя на цій планеті.

Водночас, астрономи встановили, що щільність TOI-561b схожа на щільність Землі.

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За словами дослідниці Лоурен Вайс, низька щільність на «суперземлі» означає, що вона містить мало важких хімічних елементів, і тому є дуже старою.

Вона також додала, що ймовірно TOI-561b сформувалася близько 10 мільярдів років тому.

НадЗемля або суперземля — клас планет, маса яких перевищує масу Землі, але значно менша за масу газових гігантів.

Як повідомляв Укрінформ, астрономи з Гавайського університету заявили, що у центрі галактики ESO 253-G003 відбуваються яскраві спалахи кожні 114 днів.