Астрономи зафіксували регулярні спалахи у віддаленій галактиці

Астрономи з Гавайського університету заявили, що у центрі галактики ESO 253-G003 відбуваються яскраві спалахи кожні 114 днів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ScienceAlert.

Сама галактика знаходиться за близько 570 млн років від Землі.

За словами астрономів, у центрі ESO 253-G003 розташована гігантська чорна діра, навколо якої обертається велика зірка.

«Ми вважаємо, що надмасивна чорна діра в центрі галактики створює яскраві сплески, оскільки вона частково поглинає гігантську зірку, яка обертається навколо неї», - заявила астроном Анна Пейн.

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Такі сплески, під назвою ASASSN-14ko, були вперше зафіксовані ще у 2014 рокі. Однак тільки зараз астрономи змогли встановити, що вони повторюються кожні 114 днів.

Торік спалахи були виявлені 17 травня, 7 вересня й 26 грудня, саме як це прогнозували дослідники.

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Як повідомляв Укрінформ, Земля стала обертатися незвично швидко, а минулого року спостерігався найкоротший день з моменту, коли людина почала облік часу обертання планети.

Фото: NASA