Астрономи вловили радіохвилі від зірки Проксима Центавра

Група вчених вивчає нові радіохвилі, зафіксовані у Всесвіті завдяки обсерваторії ім. Паркса, яка розташована в Австралії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

За словами співрозмовників газети, радіохвилі були виявлені ще у квітні й травні минулого року під час 30-годинної роботи обсерваторії ім. Паркса. Однак, лише зараз про цю інформацію стало відомо.

Хвилі надходили з напрямку червоного карлика Проксими Центавра, що за 4,2 світлових років від Землі та вважається на поточний момент найближчою до Сонячної системи зіркою.

Радіосигнал був зафіксований в дуже вузькій полосі радіочастотного спектра - 982 мегагерца.

Зазначається, що аналіз цього загадкового звуку ведеться вже деякий час, проте досі не з’ясоване його джерело.

Газета зауважує, що останнім часом до Проксима Центавра збільшився інтерес астрономів. Нині відомо, що принаймні дві планети обертаються навколо цієї зірки. Одна є газовим гігантом, а інша - Проксима Центавра b – має тверду поверхню та приблизно на 17% масивніша за Землю.

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Як повідомляв Укрінформ, група міжнародних вчених із Університету Берна (Швейцарія) знайшла у космосі нову подвійну планету.