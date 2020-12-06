Астрономи зробили найдетальніший знімок плями на Сонці

Астрономи з обсерваторії "Халеакала", розташованої на Гавайських островах, опублікували найдетальніше зображення сонячної плями.

Про це повідомляється сайті Національної сонячної обсерваторії США (NSO), передає Укрінформ.

Зображення вийшло безпрецедентно детальним. Воно було зроблено ще 28 січня 2020 року, але опубліковане тільки тепер.

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Фотографію плями мають намір використовувати в серії наукових статей про телескоп Даніеля Інує.

The sharpest image yet of the roiling plasma in a sunspot, taken by the new Inouye Solar Telescope. This scene is a little larger than the Earth (!). https://t.co/M8fJpD9OeJ pic.twitter.com/q8mQPJxQZX — Corey S. Powell (@coreyspowell) December 4, 2020

Як розповіли вчені, розширення нової фотографії в 2,5 раза вище, ніж у будь-яких інших зображень. На ній можна побачити магнітні структури розміром до 20 км і смуги газів, що виходять з центру плями. Темна частина сонячної плями холодніша поверхні Сонця, при цьому його температура вище 4200 градусів за Цельсієм.

Діаметр плями становить понад 16 тис. кілометрів.

"Це всього лише крихітна частина Сонця", - зазначають дослідники.