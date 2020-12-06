Астрономи зробили найдетальніший знімок плями на Сонці

Астрономи зробили найдетальніший знімок плями на Сонці

Фото
Укрінформ
Астрономи з обсерваторії "Халеакала", розташованої на Гавайських островах, опублікували найдетальніше зображення сонячної плями. 

Про це повідомляється сайті Національної сонячної обсерваторії США (NSO), передає Укрінформ.

Зображення вийшло безпрецедентно детальним. Воно було зроблено ще 28 січня 2020 року, але опубліковане тільки тепер.

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Фотографію плями мають намір використовувати в серії наукових статей про телескоп Даніеля Інує.

Як розповіли вчені, розширення нової фотографії в 2,5 раза вище, ніж у будь-яких інших зображень. На ній можна побачити магнітні структури розміром до 20 км і смуги газів, що виходять з центру плями. Темна частина сонячної плями холодніша поверхні Сонця, при цьому його температура вище 4200 градусів за Цельсієм.

Діаметр плями становить понад 16 тис. кілометрів.

"Це всього лише крихітна частина Сонця", - зазначають дослідники.

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