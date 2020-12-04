NASA купить зразки місячного ґрунту у чотирьох компаній

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) придбало за 25 001 долар права на купівлю чотирьох партій зразків місячного ґрунту, які будуть зібрані у майбутньому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

Всього права були куплені у чотирьох компаній: каліфорнійська Masten Space Systems of Mojave, люксембурзька ispace Europe, токійська ispace Japan та Lunar Outpost зі штату Колорадо.

«Ми вважаємо, що дуже важливо створити прецедент, в якому суб'єкти приватного сектору можуть видобувати (зразки місячного ґрунту – ред.), брати ці ресурси, а NASA може купувати та використовувати їх не тільки в діяльності NASA, але і цілої нової динамічної ери державного та приватного розвитку в галузі розвідки на Місяці, а потім, зрештою, й на Марсі», - заявив представник американського відомства Майк Голд.

Зазначається, що наразі NASA ще не розробила планів щодо отримання зібраних зразків, і незрозуміло, чи будуть взагалі ці матеріали доставлені на Землю.

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NASA вже має багато місячного каміння, адже після космічної програми «Аполлон» між 1969 і 1972 рр. на Землю було доставлено 342 кг місячного матеріалу.

Як повідомляв Укрінформ, NASA розробляє систему запуску Artemis Space Launch System, яка дозволить у 2024 році здійснити пілотований політ на Місяць.