NASA купить зразки місячного ґрунту у чотирьох компаній
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.
Всього права були куплені у чотирьох компаній: каліфорнійська Masten Space Systems of Mojave, люксембурзька ispace Europe, токійська ispace Japan та Lunar Outpost зі штату Колорадо.
«Ми вважаємо, що дуже важливо створити прецедент, в якому суб'єкти приватного сектору можуть видобувати (зразки місячного ґрунту – ред.), брати ці ресурси, а NASA може купувати та використовувати їх не тільки в діяльності NASA, але і цілої нової динамічної ери державного та приватного розвитку в галузі розвідки на Місяці, а потім, зрештою, й на Марсі», - заявив представник американського відомства Майк Голд.
Зазначається, що наразі NASA ще не розробила планів щодо отримання зібраних зразків, і незрозуміло, чи будуть взагалі ці матеріали доставлені на Землю.
NASA вже має багато місячного каміння, адже після космічної програми «Аполлон» між 1969 і 1972 рр. на Землю було доставлено 342 кг місячного матеріалу.
Як повідомляв Укрінформ, NASA розробляє систему запуску Artemis Space Launch System, яка дозволить у 2024 році здійснити пілотований політ на Місяць.