NASA підтвердило, що у 2024 році люди повернуться на Місяць

NASA розробляє систему запуску Artemis Space Launch System, яка дозволить у 2024 році здійснити пілотований політ на Місяць.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Перший політ апарату відбудеться у 2021 році й буде безпілотний. А вже за три роки на супутник Землі, вперше за майже 40 років, полетять люди.

До 2026 року американська влада планує почати інший довготривалий проект - підготувати до запуску частини проекту зі зведення на поверхні Місяця атомної станції. Спершу конструкцію випробують на Землі, а пізніше хочуть відправити на супутник, щоб станція виробляла енергію для підтримання роботи дослідницького пункту.

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NASA та Міністерство енергетики США вже оголосило конкурс для пошуку виробників, що втілять проект у життя.

США - єдина країна, що відправляла людей на Місяць. Загалом із 1969 по 1972 рік там побувало 12 астронавтів.

Фото: NASA