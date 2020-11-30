NASA підтвердило, що у 2024 році люди повернуться на Місяць
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.
Перший політ апарату відбудеться у 2021 році й буде безпілотний. А вже за три роки на супутник Землі, вперше за майже 40 років, полетять люди.
До 2026 року американська влада планує почати інший довготривалий проект - підготувати до запуску частини проекту зі зведення на поверхні Місяця атомної станції. Спершу конструкцію випробують на Землі, а пізніше хочуть відправити на супутник, щоб станція виробляла енергію для підтримання роботи дослідницького пункту.
NASA та Міністерство енергетики США вже оголосило конкурс для пошуку виробників, що втілять проект у життя.
США - єдина країна, що відправляла людей на Місяць. Загалом із 1969 по 1972 рік там побувало 12 астронавтів.
Фото: NASA