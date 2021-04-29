Супутники і сміття на орбіті заважають вивчати космос — астрономи

Збільшення кількості супутників та космічного сміття, що обертається навколо Землі, починає ускладнювати спостережання за небесними тілами для астрономів і вивчення космосу для науковців.

Це випливає з дослідження, проведеного Лондонським королівським астрономічним товариством, повідомляє Укрінформ з посиланням на The Washington Post.

Як зазначається у публікації, кожен окремий об'єкт на орбіті, від найменших шматочків космічного сміття до найбільших штучних супутників, відбиває відповідну кількість сонячного світла назад до Землі. Помножений на десятки мільйонів, цей масив сміття спричиняє 10-відсоткове збільшення освітленості на нічному небі. Це посилене сяйво неба зменшує рівень огляду космосу та ускладнює для вчених процес дослідження куточків нашої галактики та Всесвіту за її межами.

Якщо розрахунки астрономів правильні, це означає, що перевищено поріг яскравості неба для безперешкодного астрономічного спостереження, який встановив десятиліття тому Міжнародний астрономічний союз — асоціація професійних астрономів, які присвоюють імена нещодавно відкритим небесним тілам.

Однією з основних проблем, що викликає занепокоєння, є зростання супутникових мегасузір'їв, таких як проєкт Starlink від SpaceX, у рамках якого на орбіту вивели понад 1300 супутників з 2018 року (у планах запустити ще десятки тисяч).

Читайте також: Японський стартап запустив супутник для прибирання космічного сміття

На додаток до супутників, за оцінками Європейського космічного агентства, навколо Землі переміщуються кілька десятків тисяч великих шматків космічного сміття, число яких сягає мільйонів, якщо розглядати менші об'єкти діаметром до 1 міліметра. За даними NASA, сміття має загальну масу близько 6 тис. тонн.

Крістофер Кіба, експерт зі світлового забруднення з Німецького дослідницького центру геологічних наук, який не брав участі у дослідженні, назвав результати "справді шокуючими", але застеріг, що їх все ще необхідно підтвердити експериментальними даними.

Читайте також: Starlink мало не зіштовхнувся у космосі з супутником британської OneWeb

"Проблема з відбитим світлом від об'єктів, які люди посилають у космос, полягає в тому, що майже ніде на Землі не вдасться уникнути зменшення видимості космосу", — сказав він.

Кіба оптимістично ставиться до того, що в найближчі десятиліття вчені розроблять способи безпечного видалення штучного сміття з орбіти, що може зменшити негативні наслідки цієї ситуації.