На Венері знайшли ймовірні ознаки життя

Науковці виявили в атмосфері Венери фосфін, який здатні виробляти деякі живі організми. На думку дослідників, це відкриття може стати революційним, адже є ймовірним доказом існування життя на сусідній планеті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Astronomy, яке провела група астрономів на чолі з Джейн Грівз з Кардіффського університету.

Дослідники підкреслили, що в атмосфері Землі фосфін з'являється за рахунок антропогенної діяльності та життєдіяльності анаеробних організмів - до них відносяться деякі бактерії, гриби, водорості і черви.

Також є природні джерела фосфіну, але їх небагато - блискавки, падіння метеоритів і вулканічна активність. Фосфін - безбарвний отруйний газ.

Відзначається, що дослідження атмосфери Венери проводилося за допомогою наземного телескопа Джеймса Кларка Максвелла (JCMT) на Гаваях і системи радіотелескопів ALMA в Чилі в міліметровому діапазоні хвиль.

Як відомо, Венера не на першому місці в списку, коли думають про життя в інших місцях нашої Сонячної системи. У порівнянні із Землею, ця планета пекельно спекотна. З атмосферою, яка на 96% складається з вуглекислого газу, вона зазнала безконтрольного парникового ефекту.

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Температура поверхні Венери - понад 400 градусів.

Космічні зонди, які приземлилися на планеті, функціонували лічені хвилини до виходу з ладу.

Сама команда категорично не стверджує, що знайшла життя на Венері. Мова йде про те, що цю ідею потрібно додатково досліджувати, оскільки вчені також вишукують будь-які пропущені геологічні або абіотичні хімічні шляхи до фосфіну.