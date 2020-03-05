Вчені NASA виявили на Марсі загадковий отвір

Вчені виявили незвичайний отвір у поверхні Марса, аналізуючи знімки, отримані апаратом Mars Reconnaissance Orbiter.

Про це пише Sciencealert.

На думку вчених NASA, цей отвір — продукт давньої вулканічної активності під поверхнею Марса.

Це незвичайне геологічне утворення знаходиться на західних схилах щитового вулкана під назвою Павоніс Монс (гора Павлина), райони якого показують і деякі інші захоплюючі дух геологічні особливості. Є довгі, звивисті лавові трубки, елементи розломів, звані грабенами, і, звичайно ж, сам великий вулканічний кратер.

Зображення було отримано орбітальним інструментом Mars HiRise. При найближчому розгляді з’ясувалося, що це одне з бічних жерл вулкана. Після виверження покрівля вулканічної камери, з якої вилилася лава, провалилася, утворивши структуру, яку ми спостерігаємо сьогодні.

Аналіз цього природного люка показав, що отвір має ширину близько 35 метрів. Верхня частина складеної купи щебеню, яку можна побачити через отвір, знаходиться на глибині близько 28 метрів (92 фути). Згідно з розрахунками, купа щебеню повинна мати висоту не менше 62 метрів (203 футів), що означає, що сама яма повинна була мати глибину не менше 90 метрів (295 футів) до обвалення. Це набагато більше, ніж будь-яка знайдена на Землі лавові тунелі, пише НВ.

Печери лавових труб, подібні до цієї, є захоплюючими, тому що вони пропонують деякий захист від різкого випромінювання, яке атакує поверхню Марса. Це означає, що вони можуть бути хорошими майданчиками для створення підземних баз, якщо вони доступні.

Але є й інше значення. Якщо ми збираємося шукати ознаки життя на Марсі, печери можуть бути кращим варіантом.

«Подібні діри представляють особливий інтерес, тому що їх внутрішні печери більше захищені від суворої поверхні Марса, що робить їх відносно хорошими кандидатами для збереження марсіанського життя. Тому ці ями є головними цілями для майбутніх космічних кораблів, роботів і навіть людей», — пояснили астрономи.

Фото: NASA