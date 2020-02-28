Вчені зафіксували найбільший вибух у Всесвіті з часів “Великого”

Науковці з американського університету ім. Кертіна зафіксували найбільший вибух в історії космосу після Великого вибуху.

Про це повідомляє Science Daily.

“Вчені, які вивчають віддалений кластер галактики, виявили найбільший вибух у Всесвіті з часів Великого вибуху”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, вибух стався у великій чорній дірі, що знаходиться за 390 мільйонів світлових років від Землі.

Сам вибух був у п'ять разів потужнішим, ніж попередній найбільший вибух у Всесвіті - Великий вибух.

За словами співавтора дослідження Мелані Джонстон-Холлітт, попри те, що вибух був дуже великим, досі ніхто не знає чому він був настільки масивним.