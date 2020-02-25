NASA вперше зафіксувало сотні ”марсотрусів”

Американський модуль InSight Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зареєстрував сотні землетрусів на планеті Марс.

Про це повідомляє The Verge з посиланням на результати місії модуля.

“InSight від NASA виявив сотні “марсотрусів” на Марсі, серед яких близько 20 були більш значними”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, у результатах місії були описані 24 землетрусів із магнітудою від 3 до 4. На відміну від Землі, де землетруси відбуваються ближче до поверхневості, епіцентри “марсотрусів” були зафіксовані на глибині від 30 до 50 кілометрів.

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Зазначається, що дослідники сподівалися зафіксувати більш потужні землетруси, завдяки яким вони би змогли отримати більше інформації щодо внутрішньої частини червоної планети. Однак, цього ще не відбулося.

Причина землетрусів на Марсі нині невідома.

Як зауважує портал, місія InSight ще триватиме близько року, а в NASA сподіваються впродовж цього часу отримати більше даних щодо Марса.

Фото: NASA