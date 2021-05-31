Китай хоче відправити трьох астронавтів на свою нову космічну станцію

Китай хоче відправити трьох астронавтів на свою нову космічну станцію

Укрінформ
У червні екіпаж з трьох чоловіків-астронавтів відправиться в тримісячний політ на нову космічну станцію Китаю "Тяньхе".

Про це заявив перший китайський космонавт, заступник головного конструктора Програми пілотованих космічних польотів країни Ян Лівей, передає Укрінформ з посиланням на AP.

Як зазначається, пілотований корабель Shenzhou 12 з екіпажем буде запущений з бази Цзюцюань на північному заході Китаю.

Астронавти будуть практикувати виходи у відкритий космос і проводити ремонт та технічне обслуговування, а також наукові операції.

Ян Лівей зазначив, що у даній місії жінок-астронавток не буде, однак у наступних їхня участь планується.

Як відомо, «Тяньхе» - базовий модуль китайської модульної космічної станції. Являє собою центр управління станцією.

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Він складається з трьох частин - службового (приборно-агрегатного) відсіку, лабораторного відсіку (меншого діаметра) і спеціального переднього стикувального відсіку сферичної форми. На лабораторному відсіку планується встановити панелі сонячних батарей і великий маніпулятор. Також на зовнішній поверхні «Тяньхе» встановлені блоки гіродінів, рідинні двигуни, антени для зв'язку з Землею і системи коригування причалювання і забезпечення стикування.

Модуль має масу 24 тонни, його довжина - 18,1 метра, діаметр - 4,1 метра.

Загалом заплановано ще 11 стартів для повної збірки станції, загальна маса станції зросте до 100 т.

Основний модуль «Тяньхе» був виведений на орбіту 29 квітня.

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