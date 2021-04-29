Китай запустив основний модуль національної космічної станції

Ракета-носій «Чанчжен-5B» («Довгий похід», CZ-5) із основним модулем майбутньої китайської національної орбітальної станції була запущена цього четверга з космодрому «Веньчан» на острові Хайнань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC із посиланням на трансляцію, що велася на Ютубі.

Основний модуль станції, який отримав назву «Тяньхе», завдовжки 16,6 метра і максимальним діаметром 4,2 метра, - на сьогодні найбільший створений в Китаї космічний апарат.

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Тут розташовуватиметься центр контролю і управління і основний житловий простір для екіпажу (близько 50 кубічних метрів), проводитимуться деякі наукові і технологічні експерименти.

Китайська орбітальна станція отримала назву «Тяньгун» («небесний палац»).

Нову станцію Китай збирається ввести в експлуатацію до 2022 року. Попередні станції - "Тяньгун-1" і "Тяньгун-2" – були випробувальні. Натомість нова повинна пропрацювати щонайменше десять років.

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Зазначається, що нині єдиною космічною станцією на орбіті є Міжнародна космічна станція МКС, звідки Китай виключений.

Як повідомлялося, 23 липня Китай запустив свій перший зонд із дослідження Марса «Тяньвень-1». 10 лютого він вдало вийшов на орбіту Марса і надіслав на Землю відео поверхні Червоної планети.