Китай запустив основний модуль національної космічної станції
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC із посиланням на трансляцію, що велася на Ютубі.
Основний модуль станції, який отримав назву «Тяньхе», завдовжки 16,6 метра і максимальним діаметром 4,2 метра, - на сьогодні найбільший створений в Китаї космічний апарат.
Тут розташовуватиметься центр контролю і управління і основний житловий простір для екіпажу (близько 50 кубічних метрів), проводитимуться деякі наукові і технологічні експерименти.
Китайська орбітальна станція отримала назву «Тяньгун» («небесний палац»).
Нову станцію Китай збирається ввести в експлуатацію до 2022 року. Попередні станції - "Тяньгун-1" і "Тяньгун-2" – були випробувальні. Натомість нова повинна пропрацювати щонайменше десять років.
Зазначається, що нині єдиною космічною станцією на орбіті є Міжнародна космічна станція МКС, звідки Китай виключений.
Як повідомлялося, 23 липня Китай запустив свій перший зонд із дослідження Марса «Тяньвень-1». 10 лютого він вдало вийшов на орбіту Марса і надіслав на Землю відео поверхні Червоної планети.