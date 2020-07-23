Китай запустив свою першу місію на Марс
Про це повідомляє BBC
«Шестиколісний робот-зонд «Тянмень-1», закапсульований у захисну оболонку, залишив Землю з космодрому Веньчан на острові Хайнань о 12:40 за місцевим часом. Очікується, що він прибуде на Марс у лютому 2021 року», - йдеться в повідомленні.
CGTN's reporter Wu Lei captured on Thursday the liftoff moment of #China's Long March-5 Y4 carrier rocket, alongside its #Mars probe, from the Wenchang Spacecraft Launch Site. pic.twitter.com/EnZ4SX3EFn— CGTN (@CGTNOfficial) July 23, 2020
За 11 днів Китай має запустити ще 2 зонди у межах своєї місії.
Зазначається, що мета місії — вивчати підземні умови планети та спробувати знайти там ознаки життя. Зонд «Тяньмень — 1» має камеру та інструменти, які допоможуть проаналізувати місцеві породи та знайти лід. Проте дослідження поверхні Марса це лише одна з частин китайської місії.
Також на орбіту Червоної планети має вирушити космічний корабель, де вивчатиме Марс дистанційно.
Слід нагадати, що це вже не перша спроба Китаю досліджувати Марс. У 2011 році разом із Росією Китай запустив супутник «Іньхуо-1», але тоді він вийшов із ладу та впав у Тихий океан.
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