Китай запустив свою першу місію на Марс

Китай успішно запустив з космодрому Веньчан на острові Хайнань свій перший зонд для дослідження Марса «Тяньмень — 1» («Питання до неба»).

Про це повідомляє BBC

«Шестиколісний робот-зонд «Тянмень-1», закапсульований у захисну оболонку, залишив Землю з космодрому Веньчан на острові Хайнань о 12:40 за місцевим часом. Очікується, що він прибуде на Марс у лютому 2021 року», - йдеться в повідомленні.

CGTN's reporter Wu Lei captured on Thursday the liftoff moment of #China's Long March-5 Y4 carrier rocket, alongside its #Mars probe, from the Wenchang Spacecraft Launch Site. pic.twitter.com/EnZ4SX3EFn — CGTN (@CGTNOfficial) July 23, 2020

За 11 днів Китай має запустити ще 2 зонди у межах своєї місії.

Зазначається, що мета місії — вивчати підземні умови планети та спробувати знайти там ознаки життя. Зонд «Тяньмень — 1» має камеру та інструменти, які допоможуть проаналізувати місцеві породи та знайти лід. Проте дослідження поверхні Марса це лише одна з частин китайської місії.

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Також на орбіту Червоної планети має вирушити космічний корабель, де вивчатиме Марс дистанційно.

Слід нагадати, що це вже не перша спроба Китаю досліджувати Марс. У 2011 році разом із Росією Китай запустив супутник «Іньхуо-1», але тоді він вийшов із ладу та впав у Тихий океан.

Фото: STR / Getty