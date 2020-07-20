Арабські Емірати успішно запустили місію на Марс

Арабські Емірати успішно запустили місію на Марс

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Укрінформ
У понеділок, 20 липня, Об'єднані Арабські Емірати запустили зонд «Надія» в рамках місії на Марс - першої в арабському світі.

Про це повідомляє Al Arabiya.

«Ракета, яка несе зонд, стартувала з японського космічного центру Танегасіма, почавши політ у космос завдовжки 500 мільйонів кілометрів», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, «Надія» стане першим зондом, що надасть повну картину атмосфери Марса і її шарів.

Очікується, що місія досягне Марса в першому кварталі 2021-го - того року ОАЕ відзначатимуть 50-річчя від дня утворення.

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Як повідомлялося, перша місія Об'єднаних Арабських Еміратів на Марс «Надія» була запланована на 15 липня, проте через сильні зливи в Японії її довелося відкласти.

Фото: thenational.ae

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