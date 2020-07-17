Арабські Емірати знову відклали місію на Марс через негоду

Арабські Емірати знову відклали місію на Марс через негоду

Укрінформ
Запуск першої космічної місії Об’єднаних Арабських Еміратів на Марс відтермінувана на понеділок через несприятливі погодні умови.

Про це повідомили в уряді ОАЕ у Twitter.

«Космічне агентство Об’єднаних Арабських Еміратів і Космічний центр MBR повідомили нову дату й час Місії ОАЕ на Марс: 20 липня о 00:58 годині (за Києвом – ред.)», - йдеться у повідомленні.

Чиновники додали, що будь-які подальші затримки, спричинені поганою погодою на космодромі в Японії, будуть повідомлені пізніше.

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Як повідомлялося, перша місія Об’єднаних Арабських Еміратів на Марс під назвою «Hope» була запланована на 15 липня, проте через сильні зливи в Японії місію довелося відкласти на четвер, бо запуск став небезпечним. Японська ракета H-IIA має вивести на місію на орбіту з космодрому Танегашими.

 Фото: thenational.ae

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