Арабські Емірати знову відклали місію на Марс через негоду

Запуск першої космічної місії Об’єднаних Арабських Еміратів на Марс відтермінувана на понеділок через несприятливі погодні умови.

Про це повідомили в уряді ОАЕ у Twitter.

«Космічне агентство Об’єднаних Арабських Еміратів і Космічний центр MBR повідомили нову дату й час Місії ОАЕ на Марс: 20 липня о 00:58 годині (за Києвом – ред.)», - йдеться у повідомленні.

Чиновники додали, що будь-які подальші затримки, спричинені поганою погодою на космодромі в Японії, будуть повідомлені пізніше.

Як повідомлялося, перша місія Об’єднаних Арабських Еміратів на Марс під назвою «Hope» була запланована на 15 липня, проте через сильні зливи в Японії місію довелося відкласти на четвер, бо запуск став небезпечним. Японська ракета H-IIA має вивести на місію на орбіту з космодрому Танегашими.

Фото: thenational.ae