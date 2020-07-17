NASA відклало запуск найбільшого у світі телескопа через COVID-19
Про це повідомляє портал Space News.
«NASA заявила про відтермінування запуску найбільшого у світі космічного телескопа ім. Джеймса Вебба на сім місяців для вирішення питань, пов’язаних із технічними проблемами й наслідками пандемії коронавірусу», - йдеться у повідомленні.
Як заявили в NASA, новий запуск запланований на 31 жовтня 2021 року.
За словами директора програми зі запуску телескопа Грега Робінсона, через пандемію коронавірусу у Каліфорнії, на базі де спеціалісти працюють з самим телескопом знизився темп продуктивності роботи.
Він також додав, що згідно з правилами NASA, також потрібно відвести певний резервний час для самої програми з запуску апаратів у космос.
Зазначається, що попередній запуск телескопа ім. Джеймса Вебба був запланований на кінець березня наступного року.
фото: NASA