NASA назвала дату запуску космічної місії на Марс

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) заявило, що планує 30 липня запустити космічний корабель, який доставить марсохід "Perseverance" на Червону планету.

Про це повідомляє сайт NASA.

"Найближча можливість для запуску визначена 30 липня о 7:50 ранку за східноамериканським часом (14:50 за Києвом – ред.)", - указується в інформації космічного агентства США.

Зараз команда, яка готує до запуску космічний корабель "Mars 2020" працює над тим, щоб доставити марсохід "Perseverance" на стартовий майданчик, зазначили в NASA.

Там додали, що дата запуску може змінитися залежно від результатів тестування всіх систем корабля, метеоумов, а також інших чинників. Загалом запуск передбачається здійснити не пізніше 15 серпня.

Корабель "Mars 2020" з марсоходом "Perseverance", а також іншим обладнанням і технікою, планується вивести в космос ракетоносієм Atlas V-541 зі стартового комплексу на мисі Канаверал у Флориді.

Нагадаємо, Atlas V є одним із найпотужніших носіїв для міжпланетних перельотів. Це той самий тип ракети, що вивів на Марс проєкти InSight та Curiosity.

Фото: mars.nasa.gov