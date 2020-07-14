NASA назвала дату запуску космічної місії на Марс
Про це повідомляє сайт NASA.
"Найближча можливість для запуску визначена 30 липня о 7:50 ранку за східноамериканським часом (14:50 за Києвом – ред.)", - указується в інформації космічного агентства США.
Зараз команда, яка готує до запуску космічний корабель "Mars 2020" працює над тим, щоб доставити марсохід "Perseverance" на стартовий майданчик, зазначили в NASA.
Там додали, що дата запуску може змінитися залежно від результатів тестування всіх систем корабля, метеоумов, а також інших чинників. Загалом запуск передбачається здійснити не пізніше 15 серпня.
Корабель "Mars 2020" з марсоходом "Perseverance", а також іншим обладнанням і технікою, планується вивести в космос ракетоносієм Atlas V-541 зі стартового комплексу на мисі Канаверал у Флориді.
Нагадаємо, Atlas V є одним із найпотужніших носіїв для міжпланетних перельотів. Це той самий тип ракети, що вивів на Марс проєкти InSight та Curiosity.
Фото: mars.nasa.gov