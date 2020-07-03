Французький вчений вирахував, скільки людей потрібно для освоєння Марсу

Французький науковець із Бордо зміг вирахувати мінімально потрібну для колонізації Марса кількість людей – ця цифра становить 110.

Про це йдеться в дослідженні Жана-Марка Салотті, результати якого опубліковані на порталі Nature.

«Для успішної колонізації Марса необхідна група із щонайменше 110 людей. Свій висновок Салотті ґрунтує на створеній математичній моделі, яка вираховує умови існування іншопланетної людської колонії, здатної до виживання за власні ресурси», - йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що ця модель базується на двох головних змінних:

1) доступність місцевих ресурсів - фактично води, кисню та інших базових хімічних елементів;

2) виробнича потужність — іншими словами, перелік речей, які треба виробляти на Марсі для підтримки життєдіяльності колонії.

Ключовим чинником у розрахунках ученого є так званий фактор спільності (sharing factor) — він визначає те, що в складних іншопланетних умовах люди мають діяти разом для задоволення своїх базових потреб. Це, своєю чергою, означає розподіл роботи і можливість поглиблення її спеціалізації, але водночас — збільшення потреби в ресурсах.

Салотті стверджує, що фактор спільності можна вирахувати, і вводить для цього ще одне поняття — «сфери виживання» (survival domains). Їх він виокремлює п’ять: управління довкіллям, виробництво енергії, промисловість, будівлі, людські чинники/соціальна діяльність (наприклад, виховування дітей, заняття спортом тощо).

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Учений під час обрахування своєї моделі взяв до уваги фактор часу, а точніше — час, необхідний на виживання, у порівнянні з часом, який у людей є.

Проте слід наголосити, що французький вчений при цьому визнає, що така оцінка може бути не зовсім точною – а радше приблизною. Адже про ресурсний потенціал Марса наразі ще відомо досить мало.