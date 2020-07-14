Арабські Емірати відклали місію на Марс
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Укрінформ
Космічне агентство Об’єднаних Арабських Еміратів відклало до 16 липня перший запуск місії на Марс.
Про це повідомив уряд країни у Twitter.
"Космічна місія ОАЕ, перша у світі арабська міжпланетарна місія (на Марс – ред.), буде запущена у четвер 16 липня з космодрому Танегашима в Японії", - заявили в уряді.
Як додає The National, місія була запланована на 15 липня, проте, через сильні зливи в Японії місію довелося відкласти, бо запуск став небезпечним.
ОАЕ відклали місію на Марс / Фото: thenational.ae
Японська ракета H-IIA має вивести на орбіту місію "Hope" (Надія) для ОАЕ. На нінішньому етапі запланований моніторинг Марсу на відстані. ОАЕ планує відправили перших людей на Марс до 2117 року.
Робота над місією розпочалася ще у 2014 році.