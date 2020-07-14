Арабські Емірати відклали місію на Марс

Космічне агентство Об’єднаних Арабських Еміратів відклало до 16 липня перший запуск місії на Марс.

Про це повідомив уряд країни у Twitter.

"Космічна місія ОАЕ, перша у світі арабська міжпланетарна місія (на Марс – ред.), буде запущена у четвер 16 липня з космодрому Танегашима в Японії", - заявили в уряді.

Як додає The National, місія була запланована на 15 липня, проте, через сильні зливи в Японії місію довелося відкласти, бо запуск став небезпечним.

ОАЕ відклали місію на Марс / Фото: thenational.ae

Японська ракета H-IIA має вивести на орбіту місію "Hope" (Надія) для ОАЕ. На нінішньому етапі запланований моніторинг Марсу на відстані. ОАЕ планує відправили перших людей на Марс до 2117 року.

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Робота над місією розпочалася ще у 2014 році.