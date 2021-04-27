США запустили у космос ракету із секретним військовим вантажем

У ніч проти вівторка у США успішно відбувся запуск у космос надважкої ракети Delta IV Heavy компанії United Launch Alliance із секретним вантажем американського Національного розвідувального управління.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє United Launch Alliance.

Запуск пройшов о 23:47 за київським часом.

Це вже 13-й запуск ракети в конфігурації Heavy.

Зазначається, що за кілька секунд до відриву ракети від землі в систему двигунів для їхнього охолодження впорснули рідкий водень, який планово спалахнув. Це є особливістю Delta IV Heavy.

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Трансляція запуску ракети закінчилася відразу після «відстрілу» половинок головного обтічника. Адже ця місія є засекреченою.

Попередній KH-11 (17) був запущений на незвичайну орбіту 74 градуси, що наштовхує на думку, що апарат, можливо, був варіантом секретного супутника Misty.

Передбачається, що оптика цих супутників з головним дзеркалом до 2,4 метра в діаметрі дозволяє їм отримувати зображення поверхні Землі до приблизно 15 сантиметрів на піксель.

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Ракета-носій Delta IV Heavy у січні 2019 року вивела на орбіту супутник в інтересах Національного управління військово-космічної розвідки США.