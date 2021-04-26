Китай відправить зонд до зворотної сторони Місяця

Влада Китаю має намір у 2024 році запустити зонд "Чан'е-6" для збору зразків у басейні Південний полюс - Ейткен, який знаходиться на зворотному боці Місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

У 2020 році Китай вже запустив зонд "Чан'е-5", який успішно доставив на Землю 1731 грамів місячних зразків.

В якості резервної космічної місії для "Чан'е-5" "Чан'е-6" також автоматично збиратиме місячні зразки для всебічного аналізу і досліджень.

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Зазначається, що Китай проводитиме розвідку місячних ресурсів, наукові дослідження та технологічні експерименти у рамках місій "Чан'е-6", "Чан'е-7" і "Чан'е-8" з метою будівництва прототипу науково-дослідної станції на Місяці до 2030 року.

Як повідомляв Укрінформ, перший китайський марсохід назвали "Журонг", так звали бога вогню у стародавній міфології країни.

Фото: Олексій Ковальов, Укрінформ