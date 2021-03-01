Туреччина розробила гібридну ракету для місії на Місяць

У Туреччині розробили гібридну ракету, яку планують залучити для місії на Місяць.

Про це заявив міністр промисловості та технологій республіки Мустафа Варанков, пише Укрінформ із посиланням на Anadolu.

За його словами, місію реалізують у два етапи: у 2023 і 2028 роках. У межах першого Туреччина має намір доставити на Місяць безпілотний космічний апарат.

«Перший запуск на навколоземну орбіту ми здійснимо у співпраці з міжнародними компаніями. Однак наш апарат буде доставлений за допомогою запуску на навколоземну орбіту нашої унікальної національної ракети», — повідомив він.

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Міністр 28 лютого відвідав об'єкти компанії Delta V Space Technologies Inc., яка з 2017 року займається проєктами в космічній галузі. За його словами, компанія розробила унікальну технологію гібридних двигунів.

«Сподіваюся, що перший етап програми в межах місії на Місяць завершиться успішно. Розраховуємо здійснити перший контакт з Місяцем, запустивши нашу власну унікальну ракету і космічний апарат. Сподіваємося, що турецький прапор буде запущений на Місяць», — зазначив Варанков.

Як раніше повідомляло агентство, Україна й Туреччина створили торгово-промислову палату.