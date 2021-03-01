Туреччина розробила гібридну ракету для місії на Місяць
Про це заявив міністр промисловості та технологій республіки Мустафа Варанков, пише Укрінформ із посиланням на Anadolu.
За його словами, місію реалізують у два етапи: у 2023 і 2028 роках. У межах першого Туреччина має намір доставити на Місяць безпілотний космічний апарат.
«Перший запуск на навколоземну орбіту ми здійснимо у співпраці з міжнародними компаніями. Однак наш апарат буде доставлений за допомогою запуску на навколоземну орбіту нашої унікальної національної ракети», — повідомив він.
Міністр 28 лютого відвідав об'єкти компанії Delta V Space Technologies Inc., яка з 2017 року займається проєктами в космічній галузі. За його словами, компанія розробила унікальну технологію гібридних двигунів.
«Сподіваюся, що перший етап програми в межах місії на Місяць завершиться успішно. Розраховуємо здійснити перший контакт з Місяцем, запустивши нашу власну унікальну ракету і космічний апарат. Сподіваємося, що турецький прапор буде запущений на Місяць», — зазначив Варанков.
Як раніше повідомляло агентство, Україна й Туреччина створили торгово-промислову палату.