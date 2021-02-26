Україна й Туреччина створили торгово-промислову палату

Україна та Туреччина створили спільну торгово-промислову палату, перше її засідання відбулося в онлайн-форматі.

Про це повідомляє власкор Укрінформу.

«Ми виходимо з того, що цей рік має стати вирішальним для фіналізації Угоди (про вільну торгівлю - ред.). Спільна Турецько-Українська торгово-промислова палата має стати важливим системним неформальним елементом у взаємодії українського та турецького бізнесу, що забезпечує оперативну комунікацію між діловими колами, надасть можливість отримувати достовірну та актуальну інформацію», - сказав дипломат.

Надзвичайний та Повноважний посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере вказав на те, що рівень товарообігу між нашими країнами за минулий рік досяг позначки $5 млрд і є потенціал для його збільшення.

«Наша ціль обсягу товарообігу на рівні $10 млрд. З підписанням Угоди про вільну торгівлю ми легко досягнемо цього показника», - сказав Гюльдере.

Він також наголосив на тому, що попри пандемію торік Туреччину відвідало 1 млн українців, що є не лише результатом роботи туристичної сфери, а й виявом прихильності з боку українців.

Співголова від української сторони Сергій Савчук у виступі окреслив завдання Українсько-Турецької торгово-промислової палати, серед яких - збір нових ідей, потрібних для торгівлі, інвестицій, двосторонньої українсько-турецької діяльності в різних сферах.

«У наших силах надати пропозиції уряду щодо покращення умов та розв'язання існуючих «вузлів». Це не про лозунги, а про реальні дії та інструменти в інтересах обох країн, їхнього бізнесу», - зазначив Савчук.

Співголова від турецької сторони Озер Матлі зауважив у виступі, що відносини на рівні глав держав, на рівні бізнесу між нашими країнами зараз вибудовані в дуже позитивному та активному ключі і продовжують зміцнюватися.

За його оцінкою, найуспішніша з галузей співпраці на сьогодні - будівельна.

Як заявляв міністр фінансів Сергій Марченко, цього року Україна розраховує на збільшення торгівлі, в тому числі за рахунок розширення спектру товарів і послуг, які поставлятимуться Україною до Туреччини і в зворотному напрямку, а також в розширенні лінійки експортної української продукції за рахунок товарів з високою доданою вартістю та за рахунок спільних інноваційних проєктів.