Марченко про товарообіг Україна - Туреччина: Прагнемо збільшити до $10 мільярдів на рік

Обсяги двосторонньої торгівлі між Україною та Туреччиною за 9 місяців 2020 року становили 3,7 млрд дол., однак країни прагнуть збільшити цей показник до 10 млрд дол. на рік.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Агентству Анадолу сказав міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Україна і Туреччина пройшли шлях від звичайних відносин сусідніх країн до стратегічного партнерства… Показники взаємної торгівлі це підтверджують. Туреччина – четвертий в світі ринок для українського експорту і шостий партнер по рівню товарообігу. У 2019 році обсяги двосторонньої торгівлі досягли 5 млрд дол. За 9 місяців 2020 року цей показник становив 3,7 млрд дол.", - сказав Марченко.

Разом з тим він зазначив, що глави обох держав неодноразово озвучували амбітну мету – підвищити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 млрд дол. Тому, на думку міністра, існує колосальний потенціал для зростання економічного партнерства, що підтверджує і статистика: обсяги українсько-турецького товарообігу в 2019 році зросли на 22,3% у порівнянні з 2018 роком.

«На жаль, 2020 рік для всього світу був складним через пандемію COVID-19. Але вже в поточному році розраховуємо на збільшення торгівлі, в тому числі за рахунок розширення спектра товарів і послуг, які будуть поставлятися Україною до Туреччини і в зворотному напрямку. Ми зацікавлені розширювати лінійку експортної української продукції за рахунок товарів з високою доданою вартістю та за рахунок спільних інноваційних проєктів", - підсумував Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, український експорт за 2020 рік становив 49,3 млрд дол., що на 1,7% нижче, ніж за 2019 рік.