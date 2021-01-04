Товарообіг між Україною і Китаєм за підсумками 2020 року досягне нового рекорду - посольство

Посольство України в Китаї прогнозує, що товарообіг між країнами за підсумками 2020 року досягне нового рекордного показника.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба посольства з нагоди 29-ї річниці з дня встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

"За ці роки відносини між Україною та КНР з рівня дружніх країн сягнули рівня стратегічного партнерства. Китай упевнено посідає першу сходинку в рейтингу найбільших торговельних партнерів України. У 2019 році товарообіг між нашими країнами склав $13 млрд. За підсумками 2020 року його обсяг має досягти нового рекорду", - йдеться у повідомленні.

У диппредставництві відзначили, що Україна високо цінує стратегічне партнерство з Китаєм та заінтересована в максимальному використанні потужного потенціалу двосторонньої взаємодії, зокрема в реалізації глобальної ініціативи «Економічного поясу Великого Шовкового Шляху», втіленні спільних масштабних проєктів у сфері охорони здоров’я, інвестицій та інфраструктури, розвитку наукомістких та інноваційних технологій, розбудови сільського господарства, збільшенні гуманітарних обмінів.

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"Немає сумнівів, що накопичений за ці роки позитивний досвід двосторонньої співпраці і надалі сприятиме розвиткові українсько-китайського співробітництва в усіх сферах на благо народів двох країн", - зазначили у посольстві.

Україна та Китайська Народна Республіка 4 січня 2021 року відзначають 29-ту річницю з дня встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.