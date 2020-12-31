ЄС і Китай погодили принципи підготовки майбутньої інвестиційної угоди

Лідери Євросоюзу і Китаю провели зустріч у форматі телеконференції, в ході якої погодили принципи переговорів щодо укладення двосторонньої угоди про взаємні інвестиції.

Як передає Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Єврокомісії.

«ЄС і Китай визначили принципи переговорів навколо Широкої угоди про інвестиції (CAI). Ця домовленість була досягнута в результаті переговорів між Президентом Китаю Сі Цзіньпіном (Xi Jinping) та (з іншої сторони) Президентом Єврокомісії фон дер Ляєн, Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка представляла німецьке головування ЄС, а також Президентом Франції Емануелем Макроном», - йдеться у повідомленні.

Китайська сторона висловила готовність надати ширший доступ на свій ринок для інвесторів з ЄС, а також створити для європейських компаній більш сприятливі конкурентні умови у правовому полі Китаю, включаючи питання конкуренції з державними підприємствами Китаю, прозорості субсидій та введення правил, що запобігатимуть примусовій передачі технологій.

Читайте також: Німеччина закликає Китай припинити репресії проти опозиції

За повідомленням Єврокомісії, майбутня угода сприятиме кращому балансу у торговельних взаєминах між ЄС і Китаєм, оскільки Євросоюз традиційно був більш відкритим для закордонних інвестицій, зокрема з боку Китаю.

Китай погодився відкритися для ЄС у кількох ключових секторах економіки.

«Ця угода надасть Європейському бізнесу величезний імпульс на одному з найбільших та найшвидше зростаючих ринків, допомагаючи діяти та конкурувати у Китаї. Вона також дозволить привнести у нашу торгівлю порядок денний, що оснований на цінностях. Ми погодилися навколо зобов’язуючих положень в охороні довкілля, у кліматичних змінах та у протидії примусовій праці. Ми будемо тісно співпрацювати з Китаєм, щоб усі ці зобов’язання виконувалися», - зауважив з цього приводу виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Як зазначається, досягнута домовленість між лідерами ЄС і Китаю є першим кроком у процесі переговорів навколо підготовки інвестиційної угоди, подальші ухвалення та ратифікація якої відбуватимуться в умовах повної прозорості.

Серед інших питань лідери ЄС і Китаю розглянули боротьбу з кліматичними змінами, ситуацію у Гонконгу та питання захисту прав людини.

Євросоюз запросив Сі Дзіньпіна до участі у зустрічі між ЄС і Китаєм на вищому рівні, яка буде проводитися у Брюсселі наступного року.

Як повідомляв Укрінформ, Китай залишається для ЄС одним із найбільших торговельних партнерів. Сторони ведуть переговори щодо визначення Стратегічного порядку денного двосторонньої співпраці до 2025 року. Для ЄС Китай залишається одним із ринків, що швидко розвиваються, який нараховує більш як 1,4 млрд споживачів.

Водночас у відносинах з Китаєм Євросоюз має чимало проблемних питань, зокрема щодо дискримінації європейських компаній на ринку Китаю та примусової передачі технологій, агресивної інвестиційної політики Китаю на ринку ЄС, зокрема у просуванні телекомунікаційних технологій китайського походження, а також у дотриманні прав людини, зокрема у виконанні КНР міжнародних зобов’язань щодо Гонконгу та у захисті уйгурської меншини, у питаннях протидії дезінформації тощо.