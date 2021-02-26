Угода про вільну торгівлю дозволить удвічі збільшити товарообіг між Україною й Туреччиною - посол

Нинішній рік має стати вирішальним для фіналізації угоди про зону вільної торгівлі між Україною й Туреччиною, після її підписання товарообіг буде легко збільшити удвічі - до $10 млрд.

Про це йшлося на першому засіданні нещодавно створеної спільної Українсько-Турецької торгово-промислової палати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми виходимо з того, що цей рік має стати вирішальним для фіналізації Угоди (про вільну торгівлю - ред.). Спільна торгово-промислова палата має стати важливим системним неформальним елементом у взаємодії українського та турецького бізнесу, що забезпечить оперативну комунікацію між діловими колами, надасть можливість отримувати достовірну та актуальну інформацію», - сказав Надзвичайний і Повноважний посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере.

Дипломат указав, що рівень товарообігу між нашими країнами за минулий рік досяг позначки $5 млрд, і є потенціал для його збільшення.

«Наша мета - обсяг товарообігу на рівні $10 млрд. З підписанням Угоди про вільну торгівлю ми легко досягнемо цього показника», - упевнений посол.

Він також наголосив, що попри пандемію торік Туреччину відвідали 1 млн громадян України – це не лише результат роботи туристичної сфери, а й вияв прихильності з боку українців.

Співголова від української сторони Сергій Савчук у виступі окреслив завдання Українсько-Турецької торгово-промислової палати, серед яких збір нових ідей для торгівлі, інвестицій, спільна українсько-турецька діяльність у різних сферах.

«У наших силах надати пропозиції уряду щодо покращення умов та розв’язання наявних «вузлів». Це не про лозунги, а про реальні дії та інструменти в інтересах обох країн, їхнього бізнесу», - сказав Савчук.

Співголова від турецької сторони Озер Матлі відзначив у виступі, що відносини на рівні глав держав, на рівні бізнесу між нашими країнами вибудовані в дуже позитивному та активному ключі - і вони продовжують зміцнюватися. За його оцінкою, найуспішніша з галузей співпраці зараз - будівельна.

Як заявляв міністр фінансів Сергій Марченко, цього року Україна розраховує на збільшення торгівлі, в тому числі за рахунок розширення спектра товарів і послуг, які будуть постачатися до Туреччини - і в зворотному напрямку. Також є зацікавленість розширювати лінійку експортної української продукції за рахунок товарів з високою доданою вартістю та спільних інноваційних проєктів.