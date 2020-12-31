Угода про вільну торгівлю зробить економіки України й Туреччини сильнішими - посол

Угода про вільну торгівлю між Туреччиною та Україною, яка кілька років перебуває на заключному етапі, буде взаємовигідною та зробить економіки обох країн сильнішими.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

«Буде період адаптації. Але після нього, безумовно, вона зробить наші економіки сильнішими, стійкішими та більш конкурентоспроможними, і стане інструментом, який допоможе залучити інвесторів з обох сторін не лише для торгівлі, а для інвестування один в одного, обміну технологіями, спільного виробництва», - сказав посол.

Він нагадав, що у 1995 році Туреччина підписувала угоду про митний союз з Європейським Союзом й в країні багато хто вигадував «кошмарні сценарії», прогнозуючи руйнування та занепад турецькій економіці, зникнення окремих її секторів, безробіття.

«Але подивившись на турецьку економіку сьогодні, побачите, що ми експортуємо високотехнологічні товари на найбільш конкурентні ринки, включаючи США та ЄС. Частково це пов’язано з конкурентоспроможністю, якої ми досягли в результаті угоди про митний союз», - сказав Ягмур Ахмет Гюльдере.

Він переконаний, що Угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною матиме подібний вплив та вважає природнім існування певних викликів у переговорному процесі.

«Річ у тім, що нам потрібно зустрітися посередині. Нам потрібно зробити кілька кроків назустріч Україні. А Україні слід зробити кілька кроків назустріч нам», - додав дипломат.

Як відомо, нині робота над Угодою про вільну торгівлю України і Туреччини триває, зокрема відбувається дискусія між технічним і політичним рівнями.