ЗВТ з Туреччиною: Тарас Качка розповів про дискусію між технічним і політичним рівнями

Робота над Угодою про вільну торгівлю України і Туреччини триває, відбувається дискусія між технічним і політичним рівнями, і нині складаються сприятливі передумови для знаходження балансу інтересів сторін.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка.

«Зараз відбувається цікава дискусія - між технічним і політичним рівнями, динаміка дуже хороша. Важливо, щоб угода про вільну торгівлю відображала місце базових товарів. У нас це метал і сільськогосподарська продукція, щоб ми точно розуміли, що угода дає плюс, а не стримує торгівлю цими товарами. У нас буде дуже амбітна частина по послугах, інвестиціях, безумовно, якщо ми дійдемо згоди по всіх товарах», - сказав Качка.

За його словами, вже пройдено декілька етапів консультацій.

«Ми чітко розуміємо кілька вузлових проблем, вирішення яких - на боці турецької сторони. Для нас очевидно, що необхідно, аби угода відображала той обсяг торгівлі, який є. Ми зараз на дуже непоганих параметрах, торгівля зростає (звичайно, з урахуванням пандемії), але у нас відбувається зростання, угода потрібна і Туреччині, і нам. Розуміємо, що політично шанси для досягнення домовленості дуже добрі. Безумовно, ми ще повинні знайти баланс по сталі, зернових, послугах та інівестиціях. Реальні шанси для цього є», - сказав заступник міністра.

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За словами Качки, діалог між бізнесом на рівні торгових палат, різних асоціацій відбувається постійно, про активність свідчить і динаміка двосторонніх візитів на різних рівнях.

«Турецькі компанії готові інвестувати й інвестують, готові посилити ці інвестиції угодою про вільну торгівлю, аби ще пожвавити. Ми зараз бачимо, що кількість турецьких компаній на українському ринку зростає в різних секторах - від будівництва доріг до телекомунікацій і далі. Це також засвідчив круглий стіл з представниками турецького бізнесу. Є інтерес представників великих компаній просувати ці проєкти на території України», - сказав Качка.

Як відомо, на початку грудня відбувся візит української делегації на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем до України. Голова уряду переконаний, що Україна і Туреччина набрали високої динаміки та відкривають можливості для подвоєння товарообігу та нарощування інвестицій.

У вересні Україна і Туреччина перезавантажили переговорний процес по угоді про вільну торгівлю - домовилися розробити нові пропозиції, повністю оновивши текст в частині щодо тарифних зобов’язань.