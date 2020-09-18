Україна й Туреччина перезавантажили переговори щодо ЗВТ - заступник міністра

Україна та Туреччина перезавантажили переговорний процес по угоді про вільну торгівлю - домовилися розробити нові пропозиції, повністю оновивши текст в частині, що стосується тарифних зобов’язань.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка.

"Понад сім років переговори велися так: ми узгодили 10 ліній, потім ще 20 і ще 100, звідки й постала ця цифра – 95-99%. У січні ми домовилися розробити нові пропозиції одне для одного. У кінці серпня ми отримали нову пропозицію від Туреччини. І готуємо свою пропозицію у відповідь. Таким чином відбулося перезавантаження", - розповів Качка.

За його словами, текст документа повністю оновився, зокрема в частині, що стосується тарифних зобов’язань.

"Звичайно, у ньому враховано результати попередніх домовленостей. Тобто це новий документ, який ми починаємо погоджувати спочатку", - сказав торговий представник України.

За його словами, черговий раунд переговорів заплановано провести десь усередині жовтня. До того часу відбуватимуться консультації з представниками українського бізнесу про угоду, її особливості та переваги для розвитку українсько-турецьких торговельно-економічних відносин.

Як повідомлялося, раніше про перезавантаження переговорного процесу говорив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко за підсумками телефонної розмови з міністром торгівлі Турецької Республіки Рухсар Пекджан. Тоді сторони домовилися, що одним з варіантів врегулювання ситуації є спільне напрацювання оптимальної тарифної пропозиції та укладення Угоди про вільну торгівлю.