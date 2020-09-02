Україна і Туреччина мають перезавантажити переговори щодо ЗВТ – Петрашко

Україна та Туреччина мають на меті перезавантажити довготривалі переговори та віднайти взаємовигідне рішення щодо зони вільної торгівлі.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко за підсумками телефонної розмови з міністром торгівлі Турецької Республіки Рухсар Пекджан, повідомляє Мінекономіки у Facebook.

"Україна і Туреччина мають тісні економічні зв’язки та активний двосторонній діалог. Сьогодні наша мета – перезавантажити довготривалі переговори та віднайти взаємовигідне рішення для укладання Угоди про вільну торгівлю. Переконаний, це дасть поштовх до реалізації нашої амбітної цілі — збільшення торговельного обороту до 10 млрд дол. США", - сказав Петрашко.

Зазначається, що одним з важливих питань під час розмови стало обговорення підняття тарифів Туреччиною в межах її можливостей у СОТ та негативний вплив такого кроку на українські компанії.

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Сторони погодились, що одним з варіантів врегулювання ситуації є спільне напрацювання оптимальної тарифної пропозиції та укладення Угоди про вільну торгівлю.

Міністри домовилися, що найближчим часом торговий представник України та заступник міністра Тарас Качка відвідає Анкару для комплексних консультацій з перемовником з турецького боку.

Міністри також домовились провести особисті офіційні переговори для знаходження комплексного розв'язання проблем двосторонньої торгівлі у межах майбутньої ЗВТ.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба допускає можливість підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною цього року. Переговори щодо укладення угоди про ЗВТ тривають між експертами двох країн на рівні торговельних представників і Мінекономіки.