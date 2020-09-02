Україна і Туреччина мають перезавантажити переговори щодо ЗВТ – Петрашко
Як передає Укрінформ, про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко за підсумками телефонної розмови з міністром торгівлі Турецької Республіки Рухсар Пекджан, повідомляє Мінекономіки у Facebook.
"Україна і Туреччина мають тісні економічні зв’язки та активний двосторонній діалог. Сьогодні наша мета – перезавантажити довготривалі переговори та віднайти взаємовигідне рішення для укладання Угоди про вільну торгівлю. Переконаний, це дасть поштовх до реалізації нашої амбітної цілі — збільшення торговельного обороту до 10 млрд дол. США", - сказав Петрашко.
Зазначається, що одним з важливих питань під час розмови стало обговорення підняття тарифів Туреччиною в межах її можливостей у СОТ та негативний вплив такого кроку на українські компанії.
Сторони погодились, що одним з варіантів врегулювання ситуації є спільне напрацювання оптимальної тарифної пропозиції та укладення Угоди про вільну торгівлю.
Міністри домовилися, що найближчим часом торговий представник України та заступник міністра Тарас Качка відвідає Анкару для комплексних консультацій з перемовником з турецького боку.
Міністри також домовились провести особисті офіційні переговори для знаходження комплексного розв'язання проблем двосторонньої торгівлі у межах майбутньої ЗВТ.
Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба допускає можливість підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною цього року. Переговори щодо укладення угоди про ЗВТ тривають між експертами двох країн на рівні торговельних представників і Мінекономіки.