Нетаньягу анонсував завершення ратифікації Угоди про ЗВТ з Україною

Ізраїль найближчим часом завершить ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною.

У цьому Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запевнив Президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що співрозмовники обговорили активізацію торгівельної співпраці між країнами.

«Біньямін Нетаньягу повідомив, що його уряд найближчим часом має завершити ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною. Володимир Зеленський привітав цей довгоочікуваний крок», - йдеться у повідомленні.

Президент також розповів, що Кабінет Міністрів працює над тим, аби надати святам Песах, Ханука та Рош га-Шана державного статусу.

Зеленський запросив Прем’єр-міністра Нетаньягу відвідати Україну з візитом. У відповідь очільник ізраїльського уряду зазначив, що буде радий бачити главу Української держави з візитом в Ізраїлі.

Як повідомляв Укрінформ, глава МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою 16 червня заявив, що Кнесет (парламент) Ізраїлю у найближчі тижні планує ратифікувати Угоду про зону вільної торгівлі з Україною, яка була укладена 21 січня 2019 року.

Українська сторона завершила процедуру ратифікації 6 серпня 2019 року.

фото: Офіс Президента