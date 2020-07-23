Шмигаль: Важливо розпочати діалог щодо оновлення ЗВТ з Євросоюзом

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що важливо розпочати системний діалог щодо оновлення поглибленої зони вільної торгівлі Україна-ЄС, а також щодо взаємного доступу до ринків.

Про це, зокрема, ішлося під час його зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом у Брюсселі, інформує Урядовий портал.

"У рамках зустрічі сторони обговорили питання: спільної протидії коронавірусу; агресії Російської Федерації на Донбасі, санкційного режиму та погіршення ситуації із правами людини в Криму, що потребує підвищеної уваги світової спільноти; курс України до ЄС та НАТО, а також структурні реформи на цьому шляху; оновлення Угоди про асоціацію Україна-ЄС та інтенсифікацію діалогу щодо Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції", - йдеться у повідомлені.

Сторони також обговорили макрофінансову допомогу Україні з боку європейських партнерів.

Прем’єр-міністр розповів європейському колезі, що уряд України виходить із необхідності продовження реформ, спрямованих на поглиблення економічної інтеграції з Європейським Союзом.

"Ми також почали формувати Дорожню карту з понад 60 євроінтеграційних законів, які плануємо винести на голосування в парламент", - зауважив глава уряду.

Шмигаль наголосив, що важливо розпочати системний та продуктивний діалог щодо оновлення поглибленої зони вільної торгівлі Україна-ЄС, так і про більш широкий контекст, пов’язаний зі взаємним доступом до ринків.

"Україні важливо інтенсифікувати діалог щодо укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції. У цього завдання є дві основні мети: по-перше, привести нашу інфраструктуру якості у відповідність до європейських стандартів; по-друге, полегшити доступ української продукції на ринок ЄС. Практика свідчить, що доступ на ринок ЄС відкриває нам і інші світові ринки", - розповів очільник українського уряду.

Зі свого боку, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії зазначив, що Європейський Союз і надалі буде підтримувати позитивні реформи у сфері медицини, освіти, децентралізації, земельних відносин, а також реформу митних та фіскальних органів.

Шмигаль запросив Домбровскіса відвідати Україну та розглянути можливість спільного візиту у східні регіони України або на лінію розмежування з Кримом.

Як повідомляв Укрінформ, Шмигаль 23 липня здійснює перший офіційний візит до Брюсселя.

Фото: Урядовий портал