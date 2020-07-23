Плідний і результативний: Шмигаль розповів про візит до Брюсселя

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав свій візит до Брюсселя плідним і результативним.

Про це у Брюсселі під час підходу до преси сказав глава українського уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вважаю, що сьогодні відбувся плідний та результативний візит. Говорили про продовження і реалізацію реформ в Україні та домовилися про активне продовження нашої співпраці. Ми запросили керівників Європейської Комісії в Україну, як тільки буде можливість. Але у жовтні у нас має відбутися двосторонній саміт, де ми зможемо зустрітися та обговорити наступні етапи нашого співробітництва», - сказав Прем’єр-міністр.

Він зауважив, що під час зустрічі з європейськими партнерами однією з тем була ситуація навколо російської агресії проти України, анексії Криму та тимчасової окупації окремих територій Донбасу. Він докладно проінформував виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса про поточну ситуацію в цих регіонах.

Шмигаль також подякував Домбровскісу, який особисто докладав зусиль, щоб Україна мала поступ у реформах і отримали п’ятий пакет макрофінансової допомоги, угода і меморандум про порозуміння щодо якої були підписані сьогодні.

Як повідомлялося, Україна у четвер підписала меморандум і кредитну угоду з Європейським Союзом щодо отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

ЄС у травні затвердив рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги у зв’язку з пандемією COVID-19.

Фото: КМУ