Шмигаль та віцепрезидент Єврокомісії обговорили "зелений" курс в економіці

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс обговорили екологічні ініціативи та справедливу трансформацію вугільних регіонів.

Про це інформує Урядовий портал.

"23 липня під час робочого візиту Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля в Брюссель відбулася зустріч з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Франсом Тіммермансом. Сторони обговорили важливість впровадження Європейського зеленого курсу (New Green Deal), який має на меті досягнення кліматично нейтральної економіки, а також необхідність участі у цьому процесі якомога більшої кількості країн-партнерів, зокрема України", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль відзначив, що курс України на європейську інтеграцію незмінний, і саме тому уряд активно працює над долученням до Зеленого курсу ЄС. Водночас Прем’єр-міністр повідомив, що в найближчі роки важливо зберегти баланс між економікою, соціальним розвитком та екологією, а також уникнути створення нового «вуглецевого кордону» в Європі.

«Ми готові зробити свій внесок у спільні зусилля щодо створення кліматично нейтрального європейського континенту та формувати і реалізовувати політику, яка врахує екологічні й кліматичні виклики, стале фінансування і справедливу трансформацію ключових сфер економіки. При цьому важливо, щоб при формуванні політик ЄС вони враховували країни, які взяли на себе зобов’язання у рамках Угод про асоціацію та Договору про Енергетичне Співтовариство», – зазначив Шмигаль.

Окрім цього, сторони обговорили можливість долучення України до Платформи ЄС для вугільних регіонів у стані трансформації. Основна мета цієї ініціативи – використання міжнародного досвіду у справедливій трансформації українських вугільних регіонів.

Очільник уряду зазначив, що така справедлива трансформація є вкрай важливою, адже пов’язана зі збереженням та розвитком великої кількості українських мономіст. Трансформація, на думку Прем’єра, має диверсифікувати економіку регіонів, щоб люди могли отримати належну роботу та забезпечити свої сім’ї.

"Ми працюємо над тим, аби наші міжнародні партнери долучилися до процесу справедливої трансформації вугільних регіонів України, як фінансово, так і експертно. У травні ми говорили з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про можливе використання німецького досвіду в цьому процесі", - додав Шмигаль.

Він висловив сподівання, що до відповідного процесу долучилися партнери зі Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Європейського інвестиційного банку.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 23 липня здійснює перший офіційний візит до Брюсселя.

Фото: КМУ