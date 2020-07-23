Україна підписала кредитну угоду з ЄС на €1,2 мільярда - Шмигаль

Україна підписала меморандум і кредитну угоду з Європейським Союзом щодо отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Сьогодні підписали Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією в межах нашого робочого візиту до Брюсселя разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та очільником НБУ Кирилом Шевченком", - написав Шмигаль.

Він додав, що 1,2 млрд євро для України — це найбільший транш Єврокомісії в межах "виняткової" програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн та спрямована на подолання негативних наслідків пандемії.

Шмигаль подякував європейським партнерам за рішучу підтримку України і назвав кредитну угоду важливим кроком, що підтримає макрофінансову стабільність держави та спрямований на забезпечення добробуту українських громадян.

Як інформує Урядовий портал, програма макрофінансової допомоги триватиме 12 місяців і передбачатиме виплату двох траншів по 600 млн євро кожен. Передбачається, що виділення першого траншу можливе одразу після набрання чинності Меморандуму про взаєморозуміння і Кредитної угоди.

Отримання другого траншу стане можливим після виконання українською стороною низки спеціальних умов та після проведення Єврокомісією відповідної оцінки щодо виконаних зобов’язань.

"Сьогоднішнє підписання Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди, в рамках яких Україна отримає 1,2 млрд євро, додає нам впевненості в економічній стабільності країни та продовженні реформ, які забезпечать добробут наших громадян. Нова програма макрофінансової допомоги є доволі амбітною, однак реалістичною, а її вдале впровадження буде спільною перемогою як для України, так і для ЄС", — наголосив Шмигаль.

Положеннями узгодженого з Європейською комісією проєкту Меморандуму передбачено вісім зобов’язань Української Сторони для отримання другої частини макрофінансової допомоги, які, зокрема, передбачають:

підвищення прозорості та ефективності медичних закупівель; впровадження реформи податкової та митної адміністрацій і реалізації планів податкової й митної реформ; посилення незалежності, доброчесності, ефективного функціонування судової влади; посилення прозорості та ефективності системи державного управління та незалежності й ефективності роботи антикорупційних органів і прокуратури; розширення повноважень приватних виконавців; відновлення активів у державних банках; ухвалення у першому читанні проєкту закону про створення нового агентства (органу) для розслідування серйозних економічних та фінансових злочинів; запровадження нормативно-правової бази корпоративного управління для державних підприємств (відповідно до керівних принципів ОЕСР); покращення функціонування ринку газу.

Як повідомлялося, ЄС у травні затвердив рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги у зв’язку з пандемією COVID-19.

22 липня Президент Володимир Зеленський своїм розпорядженням уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка та голову Національного банку Кирила Шевченка на підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною (як позичальником) та Європейським Союзом (як кредитором), а також Кредитної угоди між Україною (як позичальником) і Національним банком України (як агентом позичальника) та Європейським Союзом (як кредитором) щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро.