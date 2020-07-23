Допомога ЄС у €1,2 мільярда: Шмигаль пояснив, чим кредит ефективніший за грант
Про це у бесіді з кореспондентом видання POLITICO заявив глава уряду, який здійснює сьогодні візит до Брюсселю, серед іншого, для підписання протоколу про виділення згаданої макрофінансової допомоги ЄС для України, повідомляє Укрінформ з посиланням на оприлюднену у четвер публікацію у цьому виданні.
"Сторона, яка, як очікується, надає грант, не завжди повною мірою розуміє, чому вона має робити це в якості першочергового завдання, в той час, як інша сторона, яка отримує грант, могла б почуватися набагато розслабленішою в тому, що вона має зробити… Зобов’язання щодо повернення кредиту створює більші стимули для країни, в тому числі для України, впроваджувати необхідні реформи», - наголосив український урядовець.
Як зазначає POLITICO, візит глави уряду України відбувається за два дні після завершення саміту ЄС, який перетворився на марафон із затвердження пакету відновлення в обсязі 1,82 трильйони євро. Позиція українського урядовця дещо несподівано співпала з позицією так званих «заощадливих» країн Євросоюзу, які наполягали на наданні допомоги країнам-членам переважно у формі кредитів, а не грантів, з тих самих міркувань, про які говорив Денис Шмигаль.
«Шмигаль має багато причин для мотивації, щоб переконати лідерів ЄС у тому, що Україна виконує власні зобов’язання. Новий кредит доведе загальний обсяг макрофінансової допомоги Україні до 5 мільярдів євро з 2014 року, що є найбільшою сумою, яку ЄС будь-коли надавав одній країні-партнеру», - наголошує видання.
Шмигаль прокоментував також зміни у керівництві НБУ та заперечив, що уряд чинив будь-який тиск на колишнього голову НБУ, й зауважив, що незалежність Національного банку України захищена Конституцією.
«Хтось залишає посаду, інший заступає на посаду, це інколи трапляється у житті», - сказав Прем’єр-міністр України, коментуючи призначення на посаду голови НБУ Кирила Шевченка, який має 25-річний досвід роботи у банківському секторі.
Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні здійснить перший офіційний візит до Брюселя. За його словами, заплановані важливі зустрічі, перемовини та підписання надважливої для України угоди.
фото: КМУ