Вища рада правосуддя позитивно оцінює президентський законопроєкт про судову реформу

Вища рада правосуддя дала позитивний висновок щодо внесеного Президентом Володимиром Зеленським законопроєкту № 3711 про судову реформу.

Про це повідомив голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко в інтерв’ю Укрінформу.

«Комітет з питань правової політики Верховної Ради рекомендував ухвалити в першому читанні президентський законопроєкт, який отримав позитивний консультативний висновок від ВРП. Звісно, ми не є суб`єктом політичної діяльності, наше завдання – надати правову оцінку таким проєктам і допомогти визначитися з тим, який із них є найбільш оптимальним для врегулювання суспільних відносин у сфері правосуддя», - зазначив Овсієнко.

При цьому він не виключив, що навколо цього законопроєкту розгорнеться непроста боротьба у парламенті.

«Законопроєкт № 3711, внесений Президентом, спрямований на усунення прогалин і недоліків, на які вказав Конституційний суд. Тобто пропоновані ним зміни не є черговим етапом реформування судової системи та органів суддівського врядування, вони мають виправити недоліки попередніх змін і привести законодавство у відповідність до Конституції та до рішення КСУ. Законопроєктом розширено коло суб’єктів, які можуть запропонувати своїх експертів до складу конкурсної комісії, яка буде здійснювати добір членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. При цьому саме Вища рада правосуддя залишається органом, який буде призначати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», - пояснив голова ВРП.

Разом з тим законопроєкти, які позиціонують як альтернативні до президентського, містять нові, в порівнянні з існуючими, механізми регулювання діяльності окремих інституцій у судовій системі, підкреслив Овсієнко.

«Вони, безумовно, містять певні позитивні моменти, котрі можуть бути взяті до уваги і в подальшому реалізовані», - зазначив голова ВРП.

Водночас він підкреслив, що ВРП не підтримала альтернативні законопроєкти.

«Ми надали консультативні висновки, де в цілому не підтримали альтернативні законопроєкти, саме з огляду на те, що вони містять достатньо широку сферу регулювання вже врегульованих, унормованих суспільних відносин», - заявив Овсієнко.

Як повідомлялося, у Раді 22 червня був зареєстрований президентський законопроєкт №3711 щодо діяльності Верховного суду та органів суддівського врядування, який передбачає приведення положень законодавства у відповідність із рішеннями КСУ.

Зокрема, Конституційний суд України своїми рішеннями від 18 лютого 2020 року та від 11 березня 2020 року визнав неконституційними окремі положення законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду правосуддя". Цими рішеннями, серед іншого, визнані неконституційними окремі норми щодо ліквідації Верховного суду України.