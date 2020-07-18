Голова ВС: Рада має невідкладно ухвалити зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів"

Верховна Рада України має невідкладно ухвалити запропоновані Президентом зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", щоб запустити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і не допустити зупинення судової системи країни.

Про це голова Верховного суду Валентина Данішевська сказала в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Поданий Президентом законопроєкт фактично спрямований на імплементацію рішень Конституційного суду в частині існування ВККС і деяких повноважень Вищої ради правосуддя. Також проєкт закону певною мірою стосується діяльності Верховного суду і вирішує долю суддів Верховного суду України, які втратили свої повноваження в грудні 2017 року", - наголосила Данішевська.

За її словами, невідкладність цього законопроєкту має особливе значення, тому що з осені минулого року судова система "втратила" один із ключових органів - Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, без якої суддів не можуть призначати на посади і переводити.

На думку голови суду, створення ВККС і переведення суддів Верховного суду України до Верховного суду є першочерговими завданнями, інші питання судової реформи можуть дискутуватися і ухвалюватися парламентом окремо.

Коментуючи норму законопроєкту про переведення суддів Верховного суду України до Верховного суду, Данішевська наголосила, що в цій ситуації "найгірше - це взагалі ніяк не вирішувати цієї проблеми".

За її словами, суддів Верховного суду України дев'ять. "Думаю, що жодних проблем після ухвалення закону не буде: якщо вони захочуть розглядати справи, то зможуть повноцінно здійснювати правосуддя у Верховному суді. З нашого боку немає жодних побоювань чи бар'єрів із цього приводу", - зазначила вона.

Говорячи про можливість ухвалення законопроєкту найближчим часом, Данішевська додала: "У мене немає такої упевненості. Але хотілося б, щоб хоча б ключові питання були вирішені, адже без відновлення діяльності ВККС судова система просто зупиниться".

Закон "Про судоустрій і статус суддів" визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права, визначає систему судів загальної юрисдикції, статус професійного судді, народного засідателя, присяжного, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування і встановлює систему і загальний порядок забезпечення діяльності судів та регулює інші питання судоустрою і статусу суддів.