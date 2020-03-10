Сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів можливо лише після зміни законів - ВРП

Сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів України (ВККСУ) можливо лише після внесення змін до закону № 193-ІХ “Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

Про це інформують у ВРП.

“Єдиним шляхом врегулювання ситуації є внесення змін до Закону № 193-IX, які б враховували критичні зауваження вітчизняних та міжнародних експертів та врегульовували питання формування конкурсної комісії з відбору членів ВККСУ”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, 10 березня спливає термін формування конкурсної комісії з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

ВРП, яка за законом має затвердити склад цієї комісії, вже двічі відкладала дату її створення, втім, ВККСУ не сформована.

У відомстві нагадують, що оцінювати кандидатів до нової ВККСУ має конкурсна комісія, яка згідно із законом № 193-IX складається із шести членів: трьох представників Ради суддів України і трьох міжнародних експертів.

Квота іноземних представників у конкурсній комісії відповідно до закону має складатися з-поміж експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції. Тобто йдеться про ті ж організації, що делегували своїх представників до Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), яка у 2018 році брала участь у доборі членів Вищого антикорупційного суду України, пояснюють у ВРП.

Як зазначається, тоді іноземних експертів запропонували п’ять міжнародних організацій – Рада Європи, Європейський Союз, Європейське бюро боротьби з шахрайством (OLAF), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD).

"ВРП звернулася до них із пропозицією делегувати міжнародних експертів до складу конкурсної комісії відразу після оголошення конкурсу з добору членів ВККСУ – 12 грудня 2019 року. Однак відповідей не отримала", - ідеться у повідомленні.

Як уточнюється, не виявила наміру брати участь у створенні конкурсної комісії й жодна із дванадцяти міжнародних організацій, з якими Україна працює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.

Таким чином, конкурсна комісія з добору кандидатів до складу ВККСУ не була сформована.

“Закон № 193-IX не передбачає випадків, коли міжнародні організації не подають пропозицій щодо представників у конкурсній комісії, відповідно і не визначає дії ВРП у такому разі. Тобто проведенню конкурсу перешкоджає відсутність чітко прописаних законодавчих процедур”, - наголошують у ВРП.

Водночас повідомляється, що згаданий закон отримав низку зауважень від міжнародних експертів, також - негативний висновок Венеційської комісії.

Як повідомлялося, 7 листопада 2019 року набув чинності Закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

Закон запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яким призначення на посади членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу.

Раніше у ВРП поінформували, що Міжнародні експерти відмовилися від делегування своїх представників до складу конкурсної комісії з формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України через нечітке врегулювання процедур, визначених законом № 193-IX "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".