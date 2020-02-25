Ніхто не має повноважень "автоматом" перевести суддів ВСУ до ВС — Данішевська

Дев’ятьох суддів Верховного Суду України можуть перевести до Верховного Суду у разі відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів або через внесенням до законодавства змін, які надали би Вищій раді правосуддя право самостійно перевести суддів.

Про це зазначила в інтерв’ю ВВС голова Верховного суду Валентина Данішевська, коментуючи рішення Конституційного Суду стосовно неконституційності конкурсу для суддів ВСУ.

"Конституційний Суд указав, що судді ВСУ повинні бути переведені до Верховного Суду... Однак, ніхто не має повноважень їх автоматично перевести. Переведення суддів відбувається через Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС), вона направляє подання до Вищої ради правосуддя, яка ухвалює рішення. ВККС, як ви знаєте, зараз не існує. Її ліквідували за схваленим нещодавно законом, чим порушили принцип безперервності влади", - сказала вона.

"Наразі судова система не має, умовно кажучи, відділу кадрів. ВРП без подання не може розглядати питання переведення. Зараз ми або дочекаємося створення нової ВККС, або Верховна Рада через ухвалення відповідного закону надасть Вищій раді правосуддя повноваження на переведення цих 9 суддів до ВС без участі ВККС", - додала голова ВС.

Данішевська розповіла, що, відповідно судової реформи 2016 року, судді ВСУ мали змогу брати участь у конкурсі до новоствореного ВС. Більшість суддів скористалися своїм правом, але не набрали достатньої кількості балів. Натомість минулого тижня КС указав, що судді ВСУ повинні бути переведені до ВС без конкурсу.

Голова ВС також нагадала, що наразі КС розглядає подання щодо конституційності скорочення чисельності суддів ВС з 200 до 100.

"Якщо це положення буде скасовано Конституційним Судом, то тоді ми повернемося до цифри 200. Це означатиме, що збільшити штатну чисельність можна до 200. У нас зараз працює 191 суддя. Якраз буде 9 вакансій для того, щоб прийняти всіх суддів старого ВСУ", - резюмувала Данішевська.

Як повідомлялося, 18 лютого КСУ ухвалив рішення у справі за поданням суддів ВСУ щодо конституційності окремих положень закону № 1401 "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року. КС, серед іншого, постановив, що перейменування Верховного Суду України не може відбуватися без переведення суддів до новоствореного Верховного Суду. КС дійшов висновку, що судді ВСУ мають продовжувати здійснювати свої повноваження як судді ВС.

Також КС постановив, що зміна назви Верховного Суду України на Верховний Суд не свідчить про ліквідацію ВСУ як органу державної влади. Цей суд, вказує КС, продовжує діяти під назвою Верховний Суд.