Перейменування Верховного Суду України: КСУ визначив, як бути з переходом суддів

Перейменування Верховного Суду України не може відбуватися без переведення суддів до новоствореного Верховного Суду.

Про це йдеться у оприлюдненому 19 лютого рішенні Конституційного Суду у справі за поданням суддів ВСУ щодо конституційності окремих положень закону № 1401 "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Конституційний Суд України зауважує, що перейменування закріпленого в Конституції України органу – Верховного Суду України – не може відбуватися без переведення суддів Верховного Суду України на посади суддів Верховного Суду, оскільки немає відмінностей між юридичним статусом судді Верховного Суду України та судді Верховного Суду, а вилучення слова "України" – власної назви держави – з словесної конструкції "Верховний Суд України" не може бути підставою для звільнення всіх суддів Верховного Суду України або їх переведення до іншого суду, тим більше суду нижчої інстанції", - йдеться у мотивувальній частині рішення.

Як зазначається у рішенні, КС дійшов висновку, що судді ВСУ мають продовжувати здійснювати свої повноваження як судді Верховного Суду.

"Відтак фактична диференціація суддів Верховного Суду України та суддів Верховного Суду не узгоджується з принципом незмінюваності суддів, що є складовою конституційної гарантії незалежності суддів", - вважають у КС.

Також КС постановив, що зміна назви Верховного Суду України на Верховний Суд не свідчить про ліквідацію ВСУ як органу державної влади. Цей суд, вказує КС, продовжує діяти під назвою Верховний Суд.

"Вилучення слова "України" із словесної конструкції "Верховний Суд України" не вплинуло на конституційний статус цього органу державної влади", - йдеться у рішенні.

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У КС вважають, що законом № 1401 не змінено конституційних функцій Верховного Суду України та його місця у системі судоустрою країни.

"Конституційний Суд України вважає, що Закон № 1401 не порушив принципу інституційної безперервності функціонування найвищого інституту судової влади, який після набрання чинності Законом № 1401 продовжує діяти під назвою "Верховний Суд", - зазначається у мотивувальній частині рішення.

Крім того, судді КС дійшли висновку про неконституційність норми закону, яка ставила в залежність розмір щомісячного довічного грошового утримання суддів від проходження ними кваліфікаційного оцінювання.

"Конституційний Суд України вважає, що щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці має бути співмірним із суддівською винагородою, яку отримує повноважний суддя. У разі збільшення розміру такої винагороди перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці має здійснюватися автоматично. Встановлення різних підходів до порядку обчислення розміру щомісячного довічного грошового утримання суддів порушує статус суддів та гарантії їх незалежності", - постановив суд.

Загалом КС визнав неконституційними пункт 7 "Перехідних положень" закону в "частині Верховного Суду України" (у якому йдеться, що ВСУ припиняє свою роботу- ред.), а також пункт 14 в "частині Суддів Верховного Суду України" (у якому йдеться, що судді ВСУ мають право брати участь у конкурсі на посади суддів ВС - ред).

Також КС визнав неконституційними пункт 25 "Перехідних положень", (тут йдеться, що "право на отримання щомісячного довічного грошового утримання має суддя, який за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердив відповідність займаній посаді або призначений на посаду судді за результатами конкурсу"- ред.).

Положення, визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення даного рішення.

Водночас КС закрив конституційне провадження у справі в частині перевірки на конституційність інших оспорюваних положень.

Також КС рекомендував парламенту невідкладно привести положення законодавства у відповідність до даного рішення. Воно є обовʼязковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Як повідомлялося, Верховна Рада 2 червня 2016 року внесла зміни до Конституції (в частині правосуддя).Також ВР прийняла закон № 1401 "Про судоустрій і статус суддів", який передбачив формування нового Верховного Суду і створення замість трьох вищих спеціалізованих судів єдиного органу, у який увійдуть касаційні підрозділу для розгляду кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних проваджень за касаційними скаргами.

При цьому судді ВСУ, за задумом законотворців, мали змогу потрапити до реформованого ВС через проходження конкурсу разом з іншими претендентами.

Частина суддів ВСУ не погодилися з реформуванням ВСУ і оскаржила низку положень закону у КС. У жовтні 2016 року вони направили конституційне подання щодо відповідності Основному Закону окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII „Прикінцеві та перехідні положення“ закону № 1401.

Наразі є дев'ять суддів ВСУ, які після початку роботи нового ВС, залишилися без посад.