Конституційний Суд просять об’єднати справи про судові реформи Порошенка і Зеленського

Представник Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря вважає, що потрібно об’єднати в одне провадження подання Верховного Суду щодо конституційності судової реформи п’ятого президента Петра Порошенка і чинного глави держави Володимира Зеленського.

Відповідне клопотання вона заявила у вівторок під час усних слухань у справі подання ВС щодо конституційності окремих положень закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Справи за конституційним поданням Верховного Суду 2016 року і за конституційним поданням Верховного Суду 2019 року є очевидно взаємопов’язаними, а вирішення справи щодо відповідності Конституції окремих положень закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування" від 16 жовтня 2019 року є об’єктивно неможливим без розгляду справи за конституційним поданням 2016 року щодо відповідності Конституції окремих положень закону “Про судоустрій і статус суддів” від 2 червня 2016 року. Я вважаю за необхідне заявити клопотання про об’єднання конституційних проваджень за названими поданнями в одне провадження у справі”, - сказала Совгиря.

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Клопотання підтримав і представник президента у КС Федір Веніславський.

“Якщо почитати подання Верховного Суду 2016 року, то юридична аргументація надто збігається з тією, яка присутня у конституційному поданні Верховного Суду (2019 року — ред.).Тому слушне клопотання заявила Ольга Володимирівна (Совгиря - ред.). Бажано ці два провадження об’єднати в одне”, - зазначив він.

Голова суду Олександр Тупицький пообіцяв визначитися з клопотанням представника ВР у КС у ході закритої частини розгляду справи щодо конституційності судової реформи Зеленського.

У свою чергу голова Верховного Суду Валентина Данішевська висловилася проти об’єднання конституційних подань.

“Подання знаходяться на різних стадіях розгляду, у них різний предмет, і їх об’єднання може призвести до збільшення строків розгляду нашої справи. З огляду на наслідки, які несе в собі закон №193, це було б шкідливо для незалежності судової системи”, - вважає голова ВС.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 жовтня 2019 року ухвалила внесений Президентом України закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування". Ухвалений закон передбачає внесення змін до законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про очищення влади" та "Про Вищу раду правосуддя".

Закон, зокрема, визначає необхідність скоротити склад Верховного суду з 200 до 100 суддів, при цьому їхні посадові оклади зменшаться із 75 до 55 прожиткових мінімумів, тобто зі 145 тис. 200 грн до 106 тис. 480 грн.

Документ також передбачає створення Вищою радою правосуддя комісії з питань доброчесності та етики, яка забезпечить дотримання членами ВРП та ВККС високих критеріїв доброчесності та професійної етики.

Окрім того, закон розширює категорії посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації). Так, вона поширюватиметься на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше ніж рік у період від 21 листопада 2013 року до 19 травня 2019 року.

У листопаді Верховний суд прийняв рішення звернутися до Конституційного Суду з поданням щодо конституційності закону про судову реформу.