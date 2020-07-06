"Голос" підготував альтернативний президентському законопроєкт про судову реформу

Про це повідомляє пресслужба партії "Голос".

"Голос" підготував альтернативний проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування". Оскільки президентський законопроєкт не тільки не вирішує проблему із органами суддівського врядування, але й навпаки її поглиблює. Посилюється роль Вищої ради правосуддя та нівелюються конкурсні процедури", - йдеться у повідомленні.

Так, законопроєкт "Голосу" передбачає оновлення Вищої ради правосуддя, залучення міжнародних експертів та реальне оновлення судової гілки влади. Текст законопроєкту фіналізовується із врахуванням коментарів та зауважень експертів.

Зазначається, що "Голос" реєструватиме свій законопроєкт 6 липня.

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Як повідомляє пресслужба "Голосу", народні депутати цієї фракції Олег Макаров та Ярослав Юрчишин залучили до обговорення законопроєкту представників професійних об’єднань, судової гілки влади, громадських організацій та профільних аналітичних центрів. У розмові взяли участь президент Асоціації правників України Денис Бугай та координаторка законопроєктної роботи Асоціації правників України Ольга Лопушанська, виконавча директорка та адвокаційний менеджер Фундації DEJURE Ірина Шиба та Степан Берко, заступник голови правління Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда, експертка Центру протидії корупції Галина Чижик, директор Міжнародної організації з розвитку права в Україні (IDLO) Леван Дучідзе, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 2016-2019 Андрій Козлов та члени Вищої ради правосуддя 2017-2019 Андрій Бойко та Анатолій Мірошниченко та юридичний радник Голосу Максим Костецький.

"Запит на судову реформу в Україні є як від бізнесу і українського суспільства, так і від міжнародних партнерів. Президентський законопроєкт немає сенсу вдосконалювати, це нереально. «Голос» 6 липня подасть на реєстрацію альтернативний проєкт закону про перезавантаження реформи українських судів, розроблений разом з незалежними експертами від різних організацій", - зазначив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

За словами депутата, у своєму законопроєкті "Голос" передбачає реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, підсилення її автономності та незалежності. ВККС має бути повноцінним дисциплінарним органом суддівського самоврядування. Також має бути жорсткий відбір кандидатів та членів Вищої ради правосуддя. Залучення міжнародних експертів допоможе якісно оновити ВРП.

Як повідомляв Укрінформ, Президент 22 червня вніс до Верховної Ради законопроєкт №3711 “Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування” передбачає приведення положень законодавства України у відповідність із рішеннями Конституційного Суду.