У МЗС назвали найбільші досягнення за три роки Угоди про асоціацію з Євросоюзом і ЗВТ

За три роки дії Угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі Європейський Союз консолідував міжнародну підтримку України, став торговельним партнером нашої держави № 1, а лібералізація візового режиму інтенсифікувала міжлюдські контакти.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство закордонних справ повідомило у Фейсбуці.

«У цей день, 1 вересня, рівно три роки тому відбулася знакова для всіх українців подія - в повному обсязі набула чинності Угода про асоціацію», - зазначили у зовнішньодипломатичному відомстві.

У цьому контексті у МЗС серед найбільших досягнень цих трьох років відзначили те, що ЄС відіграє провідну роль у консолідації міжнародної підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Зокрема, з вересня 2017 року ЄС шість разів ухвалював одностайні рішення про продовження економічних санкцій проти РФ, тричі продовжував «кримський пакет» санкцій, затвердив 15 актів щодо застосування індивідуальних обмежувальних заходів проти фізичних і юридичних осіб, які підривають суверенітет і територіальну цілісність України

Окрім того, завдяки дії поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі, започаткованої Угодою про асоціацію, ЄС став торговельним партнером України №1 у світі. Наразі більш як 40% обсягу від усієї української зовнішньої торгівлі припадає на Європейський Союз, з 2016 по 2019 роки український експорт до ЄС зріс майже на 50%.

У МЗС також відзначили, що з моменту підписання Угоди про асоціацію у 2014 році ЄС мобілізував близько 15 млрд євро допомоги Україні на підтримку реформ і макроекономічної стабільності.

Після того, як ЄС у 2017 році лібералізував візовий режим для наших громадян, українці здійснили близько 50 млн подорожей до держав-членів ЄС наших громадян, а понад 9 тис. українських студентів та близько 4 тис. академічних працівників скористалися новими можливостями освітніх і наукових програм ЄС, поінформували у зовнішньодипломатичному відомстві.