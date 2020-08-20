Україна зацікавлена в укладенні ЗВТ з Туреччиною - Мінекономіки

Україна зацікавлена в укладенні всеосяжної Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною, що сприятиме розширенню доступу на ринки товарів і послуг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за підсумками конференції «Україна-Туреччина: нові можливості для співпраці».

«У 2019 році Туреччина посіла 1-е місце серед країн Близькосхідного регіону за обсягом товарообігу з Україною. При цьому потенціал і можливості для розширення двостороннього товарообігу реалізований не повністю. Україна зацікавлена в укладенні всеосяжної Угоди про вільну торгівлю між двома країнами, що сприятиме розширенню доступу на ринки товарів і послуг», - зазначив заступник міністра Тарас Качка.

За його словами, одним з основних інструментів активізації двостороннього співробітництва в економічній сфері є Міжурядова українсько-турецька комісія з торговельно-економічного співробітництва.

Заступник міністра підтвердив готовність української сторони до проведення засідання комісії у вересні в Одесі.

У міністерстві зазначили, що за перше півріччя 2020 року товарообіг між країнами сягнув 2,27 млрд дол., що на 1,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому Україна зацікавлена в нарощуванні експорту готової продукції. Крім того, серед основних напрямків розвитку двостороннього співробітництва - IT, інновації, промисловість, енергетика та енергоефективність, логістика, транспортна інфраструктура, туризм тощо.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба допускає можливість підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною цього року. Переговори щодо укладення угоди про ЗВТ тривають між експертами двох країн на рівні торговельних представників і Мінекономіки.