Літаки, ракети, бронетехніка: Уруський назвав можливі спільні проєкти з Туреччиною

Першим кроком до стратегічного альянсу України й Туреччини може стати створення спільних підприємств у різних галузях оборонно-промислового комплексу.

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"Стратегічний рівень відносин з Туреччиною, так само як рівень взаємодії та розуміння одне одного як партнерів, дає змогу говорити про те, що ми активно рухаємося до створення стратегічного альянсу… Поки що першим кроком може бути створення спільних підприємств або співпраця окремих компаній наших країн в авіабудуванні, виробництві бронетехніки, ракетобудуванні, радіоелектронній боротьбі, приладобудуванні (оптико-електроніка) та двигунобудуванні", - сказав Уруський.

У цьому напрямку інтерес, за його словами, є в обох країнах, оскільки це може дати взаємодоповнення при створенні сучасних зразків озброєння та військової техніки.

Віцепрем’єр також зауважив, що під час створення спільних підприємств, не йдеться про передачу технологій.

Він також окреслив можливі проєкти. Серед них - спільне створення ударного безпілотного винищувача, який може отримати доопрацьований український турбореактивний двигун.

Як повідомлялося, минулого тижня українська делегація на чолі з віцепрем’єр-міністром Олегом Уруським відвідала Туреччину. В ході триденного візиту відбулися зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром, головою Державного агентства з питань оборонної промисловості Ісмаїлом Деміром, міністром промисловості та технологій Мустафою Варанком, відвідала виробничі потужності авіакосмічної корпорації ТАІ, компаній Roketsan, Aselsan, Baykar Makina, технопарк в Стамбулі, верф Sedef. У ході візиту було також підписано Меморандум про співробітництво між Міністерством стратегічних галузей промисловості та Державним агентством з питань оборонної промисловості Туреччини.