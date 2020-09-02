Досвід турецького ОПК може стати орієнтиром для України - Уруський

Досвід Туреччини у розвитку ОПК може стати цінним орієнтиром для України. Зокрема рівні права державних і приватних підприємств, особливості залучення іноземних інвестицій, а також інвестування всередині держави.

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"Є багато речей, які варто було б запозичити. Так, у Туреччині втілено ідею оборонного виробництва, де як державні, так і приватні підприємства, мають рівні права та можливості. Крім того, передбачено створення під контролем влади спільних підприємств з іноземним капіталом і технологіями", - сказав Уруський.

Окрім того, за його словами, привабливою є модель залучення іноземних інвестицій, яка також дозволяє залучити ексклюзивні технології, що належать іноземній компанії. В ОПК успішно інвестує й приватний сектор всередині країни. Також Туреччина нарощує свої технологічні можливості поступово, починаючи із серійного виробництво окремих компонентів до самостійного створення готових виробів.

"Україні варто поборотися за ринок запасних частин у світі, адже для цього є достатньо і наукового, і виробничого потенціалу… Ще одна річ, яку також варто було б реалізувати в Україні, – це створення спільних центрів з ремонту озброєння в тих країнах, які його використовують", - сказав Уруський.

За його словами, промислове виробництво в Туреччині сьогодні вирізняється високим рівнем автоматизації, порівняно з напівмануфактурним ще 15 років тому, а турецька працьовитість і прагнення до створення власного виробництва вражають.

Як повідомлялося, минулого тижня українська делегація на чолі з віцепрем’єр-міністром Олегом Уруським відвідала Туреччину. В ході триденного візиту відбулися зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром, головою Державного агентства з питань оборонної промисловості Ісмаїлом Деміром, міністром промисловості та технологій Мустафою Варанком, відвідала виробничі потужності авіакосмічної корпорації ТАІ, компаній Roketsan, Aselsan, Baykar Makina, технопарк в Стамбулі, верф Sedef. У ході візиту було також підписано Меморандум про співробітництво між Міністерством стратегічних галузей промисловості та Державним агентством з питань оборонної промисловості Туреччини.