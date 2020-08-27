Київ та Анкара зацікавлені у спільних космічних проектах – Уруський

Україна та Туреччина повинні якнайшвидше розпочати двосторонні проекти, в тому числі й космічні.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський за підсумками зустрічі з Міністром промисловості та технологій Туреччини паном Мустафою Варанком.

«Обговорили питання розширення співпраці між країнами. Особливо важливий акцент був зроблений турецькою стороною на необхідності найскорішого розвитку питань співробітництва. Зі свого боку також підтвердив зацікавленість української сторони до оперативної співпраці між країнами. Крім того, наголосив на важливості розвитку технологій та людських ресурсів», - розповів Уруський.

За словами віцепрем’єра, під час спілкування з міністром Варанком він отримав важливі меседжі для України. Зокрема, турецька сторона на найвищому рівні приділяє велику увагу конкретним двостороннім проектам, а також зацікавлена не лише сама розвиватися, а й залучати сусідів. Крім того, Анкара висловила бажання брати активну участь в спільних космічних проектах. «Той досвід, який має Україна в процесі реалізації проектів зі створення супутників дистанційного зондування Землі, для Анкари є дуже важливим», - підкреслив Уруський.

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За його словами, головне завдання для України зараз - наповнити змістом, конкретними контрактами дружні відносини, які склалися між двома державами.

Як повідомляв Укрінформ, візит української делегації триватиме три дні та відбуватиметься у двох містах - Анкарі та Стамбулі. Вчора Україна та Туреччина підписали Меморандум про співробітництво між Міністерством стратегічних галузей промисловості та Державним агентством з питань оборонної промисловості Туреччини. Українська делегація відвідала виробничі потужності авіакосмічної корпорації ТАІ та компанії Roketsan.